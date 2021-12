Kerst in juli, carnaval in augustus: gaat corona onze kalender veranderen? ‘Raar als je na Pinksteren geboorte Jezus viert’

Het is een opmerkelijk beeld dat de Bredase burgemeester Paul Depla schetst. Voetbalcompetities die lopen van maart tot oktober. Scholen langer dicht in de winter. Carnaval in bikini, in plaats van meerdere lagen onder een kostuum. Het zijn wilde ideeën die perspectief zouden kunnen bieden aan de mensen die deze winter opnieuw geliefde evenementen in het water zien vallen door corona, denkt Depla.



De burgemeester, voorheen wethouder in Nijmegen, stelt dat meer kan in de zomer. Geen verkeerde gedachte, zegt arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Virussen als corona gedijen nu eenmaal beter in de koudere seizoenen. Toch zet het plan van Depla uiteindelijk geen zoden aan de dijk in de bestrijding van het virus, meent Mulder. ,,Met carnaval duik je immers ook massaal de kroeg in. We hebben deze zomer gezien dat zolang het virus rondgaat, grote binnenfeesten niet verstandig zijn.’’