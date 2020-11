Kerst met maximaal zes gasten: een vloek of een zegen? Laat ons weten hoe jouw decembermaand eruit ziet

Groep mishandelt man (35) op straat in Arnhem

14:13 ARNHEM - Een 35-jarige man is dinsdagavond mishandeld in de Fluitekruidstraat in Arnhem-Zuid toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Volgens de politie werd hij even na half tien door een groep van vijf mensen bedreigd en tegen de grond geslagen.