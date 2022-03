Kerstavond in maart, zou iedereen moeten doen

‘Oer-Hol­lands’ HAK is in Russische handen, maar eigenaar heeft geen banden met Poetin

GIESSEN - Ja, zelfs het ooit zo oer-Hollandse HAK is in Russische handen. Poetins oorlogszucht werpt een ander licht op de overname van vorig jaar zomer. Maar, zo bezweert de Giessense groenteconservengigant: ,,HAK is gewoon HAK gebleven.”

