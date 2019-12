Kerstboomverkoop van start, maar wat mag ie kosten?

video Verdacht pakketje in aankomst­hal Eindhoven Airport blijkt geen explosief maar grinder

12:39 EINDHOVEN - In de aankomsthal van Eindhoven Airport is maandagochtend een verdacht pakketje onderzocht, mogelijk een explosief. Om 11.40 uur werd bekend dat er geen explosief is aangetroffen. Het blijkt volgens de Koninklijke Marechaussee te gaan om een grinder. Daarmee worden keukenkruiden of wiet vermaald.