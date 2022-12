Kerstwensen uit Gelderland van Estée, Anwar en vele anderen: ‘Neem eens wat meer risico’

2022 was een roerig jaar, met oorlog, groeiende armoede en veel verdeeldheid. Maar nu is het bijna kerst, tijd voor bezinning, én voor goede kerstwensen. De Gelderlander vroeg bekende en minder bekende streekgenoten naar hun wensen: voor zichzelf en anderen. Hieronder de meest in het oog springende.

Estée Strooker (32), chef-kok van ’t Amusement in Arnhem: Volledig scherm Estee Strooker. © Rolf Hensel ,,Ik wens iedereen toe een beetje meer risico te durven nemen, niet te lang te blijven hangen in oude gewoontes, uit je comfortzone treden. Dat hoeven geen grote dingen te zijn, zoals het sluiten van je restaurant in mijn geval. Ook in kleine beslissingen: bij twijfel doen. Natuurlijk is dat spannend en dat voel ik zelf ook nu kerstavond in zicht is en ons laatste diner hier. Een emotionele achtbaan, maar ik weet dat ik de goede keuze maak.”

Anwar Manlasadoon (32), columnist van De Gelderlander en Arnhemse Held 2022:

,,Mijn allergrootste wens is dat alle vluchtelingen waar ook ter wereld hun familie volgend jaar weer in hun armen kunnen sluiten. Hoe dankbaar we ook zijn dat we hier veilig verblijven, het missen van de mensen die je het dierbaarst zijn, is zwaar. Tijdens de feestdagen helemaal. Ik weet het van mijn Syrische vrienden. Ze vieren kerst - dat soms net het Suikerfeest lijkt - maar van binnen voelen ze een leegte. Ik snap precies wat ze bedoelen.”

Viola Mistrate bracht met Rotaryclub Elst Over-Betuwe hulpgoederen naar Afrika: Volledig scherm Viola Mistrate © Eigen foto ,,Ik zag veel armoede en wegen bezaaid met plastic. Ik zou wensen dat daar oplossingen voor komen, maar ik kies toch voor een heel persoonlijke wens. Een 8-jarig neefje van mij is geopereerd aan een zware hersenaandoening. Hij heeft geen epileptische aanvallen meer, maar is hij wel halfzijdig verlamd geraakt. Hij revalideert en ik wens dat hij zijn vrolijkheid terugkrijgt en weer kan lopen.”

Diederik Beker is eigenaar van Betuws Wijndomein in Erichem:

,,Natuurlijk hoop ik dat er een jaar aankomt met minder crises en conflicten. Dat is voor iedereen goed, ook in economisch opzicht. Het glas voor onze wijnflessen is door die crises in prijs verdubbeld, daar wordt niemand vrolijk van. En verder hoop ik vooral weer op een mooie zomer qua weer. Iedereen blij en het levert ons een mooie druivenoogst, dus nog mooiere wijnen op. Extra fijn nu wijnen uit Rivierenland Europees erkend zijn.”

Roger Roelofsma (62) uit Veenendaal, behaalde in 2022 een wereldrecord hoofdrekenen: Volledig scherm Roger Roelofsma © Herman St�ver ,,Mijn wens voor 2023 is dat we in vreugde met elkaar mogen leven. Wat meer aandacht voor elkaar en meer verdraagzaamheid en liefde. Het hoeft niet groots te zijn, het zit hem vaak juist in kleine dingen. Een lief gebaar, een complimentje of een bemoediging, of gewoon een simpele glimlach kan soms al van grote betekenis zijn. Daarmee zeg je ook tegen de ander: ik vind jou lief, je mag er zijn, je doet ertoe.”

Ronnart Lourens (24) uit Ede, doorbrak in 2022 het taboe over borstvorming bij mannen:

,,Ik zou willen dat mensen in het nieuwe jaar meer naar elkaar luisteren. Dat gebeurt tegenwoordig veel te weinig, terwijl het voor veel meer begrip en verdraagzaamheid zou zorgen. Ook hoop ik dat het wat gewoonlijker wordt om elkaar te helpen als dat nodig is, en om niet direct een oordeel klaar te hebben over iemand anders. Zeker niet als je geen weet hebt van de persoonlijke situatie van die ander.”

Pandit Jaipalsingh Lalbahadoersing van de hindoeïstische tempel Shree Raam Mandir Wijchen: Volledig scherm Pandit Lalbahadoersing © eigen foto ,,Het jaar 2022 was een moeilijk jaar voor onze gemeenschap. De gebedsruimte in onze tempel is in juni door brand helemaal verwoest. Bijna al onze godsbeelden waren beschadigd. Toch hebben wij in die donkere periode ervaren dat God ons voortdurend gesteund en begeleid heeft. Hoewel wij Zijn huis en Zijn beeltenis hadden verloren, had Hij ons nooit verlaten. We hopen dat een ieder een dergelijke steun en begeleiding mag ervaren in moeilijke tijden.”

Wilma Hartogsveld, predikant van de protestantse gemeente Lent Oosterhout Ressen:

,,Ook in 2022 vieren we Kerstmis. In Oekraïne, in schuilkelders en kapotgeschoten kerken. In vluchtelingenkampen en sloppenwijken wereldwijd. In Europa rondom een sober gedekte kerstdis. We vieren Kerstmis in het dwarse vertrouwen dat geen duisternis zo diep is dat geen ster of kaars meer wordt gezien. En ook dit jaar mag onze hoop worden gevoed door een kind geboren in een stal. Een kind dat de wereld laat zien dat er altijd een andere, nieuwe weg mogelijk is.”

