Khalid H. veroordeeld voor belediging schrijver Özcan Akyol: straf gelijk aan voorarrest

Ineens stond Arnhemse Jessica met haar zoon op straat: ‘Ik kreeg gewoon geen hulp’

11:40 ARNHEM - Opvanglocaties in de regio zien steeds vaker daklozen binnenkomen, die door een noodsituatie op straat zijn beland. Jessica, een gescheiden dertiger uit Arnhem, is een van hen. Ze adviseert lotgenoten snel hulp te zoeken. ,,Ik voelde mij in het begin te trots.’’