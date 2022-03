Kibbelende politici vallen veel te makkelijk terug in oude patronen: inhoud lijkt soms ver weg

Onder de titel Even Afrekenen maakten politieke volgers van De Gelderlander in de afgelopen weken de balans op. Vier jaar geleden was in veel gemeenten de belofte van een nieuwe bestuurscultuur groot.



Iedereen moet kunnen meepraten, inwoners en vooral óók de raadsleden van de oppositie. Alles aftikken in achterkamers, dat niet meer. In Overbetuwe stond expliciet in het coalitieakkoord dat alle partijen mochten meedoen ‘om samen vorm te geven aan een gemeente waar het goed leven is’.