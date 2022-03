Kiezers vertrouwen vooral nog de lokale partijen in de regio, áls ze al naar de stembus gaan

De kiezer heeft gesproken. En die kiezer vertrouwt zijn stem steeds makkelijker toe aan lokale partijen. Waar vier jaar geleden de VVD nog wel eens ergens de grootste was, of D66, zijn er nu nog maar drie landelijke partijen die in deze regio zich de grootste mogen noemen. GroenLinks in de steden Arnhem, Nijmegen en Wageningen, de SGP in Rhenen, Neder-Betuwe en Ede en het CDA in nog een paar Achterhoekse gemeenten én Westervoort en Gennep. In alle andere gemeenten is van traditioneel links of rechts stemgedrag niets meer over en is het lokaal dat de klok slaat. In Druten zijn inmiddels alleen nog partijen over die alleen in die gemeente actief zijn.