Kijk hier hoeveel jouw huis meer of minder waard is geworden

ROZENDAAL - De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in Wageningen in een jaar tijd met 5,5 procent gedaald. Dat is geheel tegen de landelijke trend in. De waarde van huizen die door gemeenten wordt vastgesteld zit in het overgrote deel van Nederland namelijk in de lift.

Was de gemiddelde waarde van een woning in Wageningen vorig jaar 235.000 euro, dit jaar is dat 220.000 euro. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grootste dalers en stijgers

Ook in Gennep en Rijnwaarden daalde de gemiddelde woningwaarde. In Gennep werd een daling van 1,8 procent genoteerd. Vorig jaar was de gemiddelde WOZ-waarde 219.000 euro, dit jaar is dat 217.000 euro. In Rijnwaarden daalde de dit van 171.000 euro naar 170.000 euro, een daling van 0,6 procent.

In de gemeente Lingewaard steeg de woningwaarde het hardst, 3,6 procent. Vorig jaar was de gemiddelde WOZ-waarde 221.000 euro, dit jaar is dat 229.000 euro. Daarna volgen Ede met een stijging tot 234.000 euro (3,5 procent) en Nijmegen met een stijging tot 195.000 euro (3,2 procent).

Het hoogst en laagst

De duurste huizen in de regio staan nog altijd in Rozendaal. Daar is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning dan ook verreweg het hoogst met 461.000 euro, 1,8 procent hoger dan vorig jaar.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug volgt met een gemiddelde WOZ-waarde van 313.000 euro (een stijging van 2,3 procent), daarna is het aan Renswoude met 279.000 euro (een stijging van 1,8 procent).

Het laagst is de WOZ-waarde in Rijnwaarden met 170.000 euro. Daarna volgen Winterswijk (173.000 euro) en Arnhem (175.000 euro).

Vertraging

In heel Nederland steeg de gemiddelde WOZ-waarde voor het tweede jaar op rij en kwam uit op 216.000 euro per woning. Dat is 3,3 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde WOZ-waarde in het hele land ligt nog bijna 11 procent onder het topniveau van 2010.



De provincie Groningen heeft volgens het CBS met 157.000 euro per huis de laagste gemiddelde WOZ-waarde. In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 8 procent tot 259.000 euro, de hoogste stijging van alle provincies.



De WOZ-waarde volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen grofweg en met ongeveer een jaar vertraging. Dat komt doordat woningen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.