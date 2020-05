‘Killer Kraai’ heeft het gemunt op fietsers met stokbrood: ‘Ineens voelde ik een klauw op mijn hoofd’

Stokbroodje gekocht bij de Plus-supermarkt in de wijk Veldhuizen in De Meern? Kijk even goed welke kant je op fietst. Tenminste acht wijkbewoners zijn in de afgelopen dagen belaagd door een vogel die óf zijn nest beschermde óf gewoon zin had in een stokbroodje.