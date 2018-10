Kind van 16 maanden valt van balkon in Dordrecht

Volgens de politie is sprake van een noodlottig ongeval. ,,Van opzet is geen sprake'', kan een woordvoerder melden. De peuter wist op een onbewaakt moment op het balkon van de woning te komen. Het kind maakte daarvandaan een val van vijf meter.

Zowel de ambulancewagen als een traumahelikopter rukten uit. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat het kindje precies heeft opgelopen en hoe het nu met hem of haar gaat, kan de politie niet zeggen. ,,In elk geval is sprake van ernstig letsel."