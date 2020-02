Kinderdagverblijven en scholen moeten verstoken blijven van elke vorm van religie

Woede om granuliet in zandplas Alphen: wethouder wil naar rechter om stort te stoppen

7:33 ALPHEN - West Maas en Waal gaat de overheden die betrokken zijn bij de stort van granuliet in zandplas Over de Maas mogelijk juridisch aanpakken. Een woedende wethouder Ans Mol heeft juristen aan het werk gezet om uit te zoeken welk scenario kansrijk is.