Kinderen (1 en 2) uit warme auto gered, ouders zeiden vanaf strand ‘op te letten met camera’

Twee versufte kleine kindjes in een warme en afgesloten auto. Het was aan de oplettendheid van een voorbijganger te danken dat de kinderen tijdig uit hun benarde positie konden worden bevrijd. Diegene belde de hulpdiensten waarna de politie de autoruit intikte om de kinderen eruit te halen. Volgens de ambulancedienst had het gezien de toestand van de kinderen niet veel langer moeten duren, schrijft de politie op Facebook.

De ouders kwamen even later aanlopen vanaf het strand. In eerste instantie waren ze boos om het kapotte raam. Ze zeiden de kinderen via een camera in de gaten te houden. De ouders zijn aangehouden en er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Veilig Thuis, een meldpunt voor onder andere kindermishandeling, is in kennis gesteld.