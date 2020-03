Kinderen en jongeren gezocht: hoe beleven jullie deze coronatijd?

Ouders dreigen honderden euro’s te verliezen door gestaakte examentrai­ning: school in Ubbergen komt met oplossing

14:03 UBBERGEN - Ouders van examenleerlingen in de regio dreigen voor honderden euro’s het schip in te gaan. Zij krijgen van het bedrijf Lyceo geen geld terug voor gestaakte examentrainingen, maar waardebonnen. Notre Dame in Ubbergen roept andere middelbare scholen nu op bij te dragen aan een oplossing.