Kinderen van IS-strijders verdienen een plek in Nederland

Update Vervuiling in de Rijn bij Tolkamer, oorzaak niet bekend

20:57 TOLKAMER - Een behoorlijke hoeveelheid brandstof is door de Duitse waterpolitie op de Rijn bij Tolkamer aangetroffen. Toen Rijkswaterstaat aan kwam, was de vlek zodanig vermengd en verdampt dat ze de olie niet meer konden absorberen. Hoe de olie daar terecht kwam, is nog steeds niet bekend.