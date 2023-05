Kinderen vinden explosieven in Gennep • Bier proeven uit de vorige eeuw

Oorlog Oekraïne LIVE | Baas Wag­ner-huurlingen­le­ger zegt weer munitie te krijgen

De baas van het Russische huurlingenleger Wagner zegt dat hij weer munitie begint te krijgen voor de strijd in Oekraïne. Jevgeni Pigozjin meldt verder zware gevechten in Bachmoet. ,,Er wordt hevig gestreden, maar de troepen blijven oprukken.” media. Lees erover in ons liveblog.