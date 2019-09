Kinderpostzegels verkopen op het provinciehuis: ‘Bijna iedereen koopt en best veel’

De Kinderpostzegelactie van 2019 is in volle gang. Ruim 150.000 basisschoolkinderen proberen deze week zegels, een theepakket, of wenskaarten te verkopen. Langs deur na deur. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zoals voor de 48 kinderen van basisschool Het Mozaïek in Arnhem-Zuid die vanmorgen het provinciehuis bezochten. Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond die om uiteenlopende redenen niet eerder aan de postzegelactie mee konden doen.

En daarom brachten ze, op uitnodiging van de provincie Gelderland, een bezoek aan het provinciehuis in Arnhem, in de hoop daar de nodige velletjes te slijten. In de Statenzaal, iets rumoeriger dan normaal, en goed gekleurd door de speciale postzegelshirtjes die de kids droegen, kregen ze eerst tekst en uitleg over wat de provincie Gelderland precies doet.



Vragen als ‘hoe heet de zaal waarin jullie zitten?’ en ‘wie is de Mark Rutte van de provincie?‘ passeerden de revue, voordat de kinderen met elkaar in debat over bijvoorbeeld de noodzaak van toiletten in treinen.

Eerste velletje vond gretig aftrek

Daarna kon het grote verkopen beginnen. Het eerste velletje postzegels vond gretig aftrek bij gedeputeerde Jan Markink: ,,Geweldig dat jullie hier zijn”, zei hij tegen de leerlingen. ,,Jullie laten maatschappelijke betrokkenheid zien, voor andere kinderen. Echt heel goed. Ik hoop dat jullie een geweldig resultaat halen.



Waarom de provincie Gelderland de kinderen deze kans biedt? ,,Zoals het nu in de maatschappij is, treffen ze heel vaak een dichte deur”, zegt Markink. ,,En dan moet je de mensen opzoeken op het werk. Ook dit is een drempel, want hier moeten ze echt op mensen afstappen.”



Dat is dan ook precies wat de leerlingen deden. Na de verkoop van de eerste postzegels aan de gedeputeerde, gingen de kinderen in groepjes door het provinciehuis om hun geluk bij andere medewerkers te beproeven. Met succes: ,,Het is heel fijn en makkelijk hier”, zei één van de meisjes. ,,Bijna iedereen koopt en best veel.”