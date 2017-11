Kippenvel in de Kuip bij lichtjes voor Brad Jones

De Australische keeper verloor op 18 november 2011 zijn zesjarige zoontje Luca aan leukemie. De ziekte werd een jaar eerder vastgesteld. Om stil te staan bij de tragische gebeurtenis, plaatste Feyenoordsupporter Melissa Sloterdijk eerder deze week een oproep op de Facebookpagina Feyenoord Rotterdam Supporters voor een steunbetuiging tijdens de wedstrijd van zaterdagavond. Daar gaven de ruim 51.000 aanwezige supporters gehoor aan: de Kuip veranderde voor één minuut in een zee van lichtjes.

Emotie

De indrukwekkende actie maakte bij veel fans in het stadion emoties los. Daphne van Maanen (24), die ‘al vanaf de Kameraadjes’ samen met haar vader Arie van Maanen (61) naar alle wedstrijden in De Kuip gaat, houdt haar lampje hoog in de lucht. ,,Wat een prachtige actie”, zegt ze. ,,Ik heb er maar één woord voor: kippenvel.”