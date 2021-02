Klimaatdoelen in de prullenbak dankzij een bedreigde roofvogel? ‘Ik prijs de dag niet voor het avond is’

De appgroep van een groep bezorgde inwoners van Klarenbeek ontplofte vrijdagmiddag toen de provincie Gelderland bekendmaakte dat een zeldzame roofvogel de bouw van windmolens op de Veluwe onmogelijk maakt. De buurt strijdt al maanden tegen de plannen van de gemeente Apeldoorn en de Cleantech Regio - een samenwerkingsverband van gemeenten rond Apeldoorn - voor torenhoge windmolens in het buitengebied van Klarenbeek.



Toch zijn ze er niet helemaal gerust op. Want in de zone van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe gelden weliswaar beperkingen voor windenergie, maar er zijn wél mogelijkheden. ,,Ik prijs de dag niet voor het avond is’’, zegt actievoerder Erik Neuteboom.



Hoe zit dat precies?



Het rapport van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga laat aan duidelijkheid niet te wensen over: in het kerngebied van de Veluwe kunnen geen windmolens komen. Hier broedt de zeldzame wespendief, een roofvogel die in zijn bestaan wordt bedreigd. Omdat de Veluwe is aangewezen als Natura 2000-gebied, dient de overheid er alles aan te doen om bedreigde soorten in stand te houden.