Klimaatprotest in Arnhem, Wageningen, Nijmegen en Aalten: gejoel om oproep om niet op GroenLinks te stemmen

Belgische kapper krijgt baksteen door zijn ruit nadat hij regenboog­vlag uithangt: ‘In 35 jaar nooit zoiets meegemaakt’

12:17 In de Brusselse deelgemeente Haren is de kapsalon van kapper Danny Stroobants (55) in de nacht van zaterdag op zondag met een baksteen bekogeld. De kapper had in de nasleep van de moord op David in Beveren een regenboogvlag uitgehangen. ,,Dit is een trieste en verontrustende gebeurtenis.”