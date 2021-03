Klimaatprotest in veel steden en plaatsen, alleen toegestaan met strikte coronaregels

Het regent en het waait. Toch staat het Valkhof in Nijmegen vol met demonstranten. Bijna 800 mensen demonstreren tegen het huidige klimaatbeleid. In stilte, want vanwege de huidige coronamaatregelen mogen ze niet schreeuwen of zingen. Daarentegen hebben mensen pannen, potten en trommels meegenomen. Om 15.00 uur zullen ze deze groots inzetten. Tot die tijd komen verschillende sprekers aan het woord over het huidige klimaatbeleid. Ze vinden allen dat er iets moet veranderen aan het beleid en halen veelvuldig de komende verkiezingen aan. Ook de linkse politieke partijen gebruiken deze demonstratie voor hun campagne, want vlaggen van GroenLinks, Volt, Bij1 en SP zijn veelvuldig aanwezig. Opstootjes zijn er niet geweest. Iedereen draagt een mondkapje en blijft op anderhalve meter afstand staan. Wie toch te dichtbij komt, wordt direct terug op hun plek gezet door de organisatie.

Niet schreeuwen, wel dansen

Burgemeester ontvangt pleidooi

In Aalten houdt de Progressieve Partij om 15.00 uur ook ‘een kleine demonstratie met een ludieke actie’. Er worden geen mensen opgeroepen om erbij te zijn, wel is de demonstratie live te volgen via de facebookpagina van de partij.



Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten krijgt bij de demonstratie een pleidooi overhandigd. Dat pleidooi van de Progressieve Partij gaat over een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’.



Raadslid Bert Weevers: ,,Het wordt nu menens: oplossingen moeten immers op lokaal niveau, in de gemeente, tot realisatie komen. Nu komt het echt dichtbij onze inwoners. Goede informatie is in dit stadium van groot belang. “