Klimaatwetenschapper Gert-Jan Nabuurs: ‘Als we niks doen stevenen we af op een onleefbare wereld’

Het is voor het eerst dat klimaatwetenschappers laten weten dat de klimaatdoelen buiten bereik liggen. Toch zag je dat al een tijdje aankomen. Waarom komt deze boodschap nu wel?

Nabuurs: ,,Dat klopt, het is nooit zo stellig gezegd. Al kon je het in de rapport van het IPCC, het internationale klimaatpanel, wel zien. De boodschap was telkens: het kan nog steeds, als álle landen álles op alles zetten. En theoretisch is het nog mogelijk, maar in de praktijk niet meer.



De opwarming tot 1,5 graad beperken is niet meer haalbaar, en tot 2 graden feitelijk ook niet meer. De emissies van broeikasgassen blijven toenemen, terwijl ze binnen zes, zeven jaar met 40 tot 50 procent zouden moeten afnemen wereldwijd. Dat zit er niet in. Onze hele economie is gebouwd op goedkope fossiele brandstoffen.”