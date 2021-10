Klokkenluider slaat alarm over falende controle fabrieken: ‘Veel vergunningen in Nijmegen niet op orde’

Er is sprake van achterstallig werk bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, die namens de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland toezicht houdt op deze bedrijven. Dat zegt een deskundige die goed op de hoogte is van de situatie, tegen De Gelderlander.



Ook in andere regio’s is sprake van verouderde vergunningen, zoals bij papierfabriek Parenco in Renkum, ijzergieterij Vulcanus in Langerak en steengroevebedrijf Sibelco in Winterswijk, maar dit zou niet op zulke grote schaal het geval zijn.

Quote Daardoor is nu niet duidelijk hoeveel schadelij­ke stoffen, stank en fijnstof de omgeving in totaal te verduren krijgt

Serieuze tekortkomingen

In Nijmegen gaat het niet om kleine dingen. ,,Dit zijn veel en serieuze tekortkomingen die effect kunnen hebben op het leefmilieu in de omgeving’’, stelt de klokkenluider, die alleen anoniem in de publiciteit wil treden. De naam is bekend bij de redactie. Er bestaat nu geen actueel overzicht waarin de uitstoot is opgeteld van alle bedrijven en andere bronnen, zoals autoverkeer en scheepvaart.



,,Daardoor is nu niet duidelijk hoeveel schadelijke stoffen, stank en fijnstof de omgeving in totaal te verduren krijgt. Dat is wel nodig om goed beleid te kunnen maken.’’

Uit een nog niet openbare inventarisatie van de veertig grote bedrijven in Nijmegen-West en Weurt blijkt volgens de deskundige dat bij ongeveer een derde de papieren niet op orde zijn. Dat is meer dan hij had verwacht, vergeleken met andere regio's.



Vergunningen zijn verouderd, sommige activiteiten zijn er niet in opgenomen of er is zelfs ten onrechte geen vergunning aangevraagd. Niet bekend is om welke bedrijven het gaat.

Zware industrie

In het gebied Nijmegen-West en Weurt (Oostkanaaldijk, Westkanaaldijk, Winkelsteeg en De Sluis) ligt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland, met deels zware industrie. Er staan onder andere een afvalverbrander, tankopslag, kabelfabriek, metaalverwerkers, veevoederfabrieken en een ijzergieterij. In de nabije omgeving liggen woonwijken.

Van meerdere bedrijven is al lange tijd niet gemeten wat ze precies uitstoten. Volgens landelijke regels hoeft dat vaak ook niet, als maar gecontroleerd wordt met welke en hoeveel stoffen de fabriek werkt. Bij de Nijmeegse asfaltfabriek bleek deze zomer dat die opzet niet goed werkt. Er werden schadelijke stoffen tot zeventien keer boven de norm gemeten.

Omwonenden weten nog van niets

De ODRN verwijst voor een reactie door naar de gemeente Nijmegen, opdrachtgever van de inventarisatie. Die wil pas volgende maand inhoudelijk reageren, als het overzicht openbaar wordt gemaakt. Bedrijvenvereniging TPN-West, waarbij bedrijven uit Nijmegen-West en Weurt zijn aangesloten, zegt in een reactie niet op de hoogte te zijn van deze problematiek.

De gemeente moet omwonenden van de tekortkomingen op de hoogte stellen, vindt de klokkenluider. Dat is tot nog toe niet gebeurd.

Volledig scherm Bedrijventerrein Westkanaaldijk vanuit de lucht. De pijp rechts op de voorgrond is van afvalverbrandingsinstallatie ARN. Archieffoto. © Theo van Zwam