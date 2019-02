Klusklas voor leerling die niet zo goed leert rukt op

DOETINCHEM/ELST/RHEDEN - De klusklas is in opkomst in Gelderland. Steeds meer basisscholen experimenteren met praktijklessen voor kinderen die niet zo goed leren, maar wel handig zijn. Donderdag beginnen vijf scholen in Rheden met een proef en volgende maand start De Elstar in Elst met een groep. In Doetinchem draait al een klas van basisschool Dichterbij.