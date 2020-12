Klussen tijdens de lockdowns: Dit zijn jullie creaties!

Met meer tijd thuis, geld dat overblijft omdat de vakantie niet door kan gaan en om de verveling te bestrijden, gingen we het afgelopen jaar massaal aan de slag met klusprojecten. Een oproep op de site van ‘De Gelderlander’ leverde een stortvloed aan reacties op. Waar sommigen besloten de muren een fris kleurtje te geven of de woonkamer opnieuw in te richten, richtten anderen zich op hun tuin.

Velen gingen aan de slag met hout. Overkappingen, schuurtjes, ladekastjes en hokken voor dieren werden geboren. Van bijenkasten tot vogelhuisjes, kippen- en konijnenhokken. Ook kunstprojecten kwamen tot leven,van beschilderde keien tot creaties van papier-maché en aquarellen. Auto’s en trekkers werden opgeknapt om weer de weg op te gaan. Veel lezers benadrukten dat ze graag een ánder blij maken met hun project in deze vreemde tijd.

Ton Roelofs in Cuijk die allerlei vogelhuizen heeft gemaakt (onder andere van een boiler) tijdens de Cortonatijd.

Ton Roelofs (54) uit Cuijk

Wat doet die duiventil daar? Dat dacht computerprogrammeur Ton Roelofs (54) uit Cuijk toen hij langs een oude boiler op een werkplaats liep. ,,Dat zie ik er dan meteen in! Meewarige blikken vielen mij deel, maar ik mocht de boiler meenemen.” Het resultaat is een mooie duiventil op hoogte. Uit een stuk populierenhout zaagde, sneed, boorde en hakte hij ook nog een nestkastje. Of eigenlijk: een schitterend nestkasteel voor de ridders en prinsessen onder de vogels.

,,Ik werk zo veel mogelijk thuis en accepteer niet dat ik in coronatijd maandenlang ga zitten kniezen. Dat wil ik gewoon niet. Ik kijk bijvoorbeeld ook geen tv, dus dan ga ik schetsen en hakken.” De creaties van Ton staan nu op het gazon in zijn tuin, maar hij hoopt dat de duiventil een plekje krijgt op de zorgboerderij van een vriend. ,,Dat zou ik heel erg leuk vinden.”

Laura van den Heuvel (26) met haar vriend Derk Haverkamp in hun verbouwde tuin tijdens Corona lockdown

Laura van den Heuvel (26) en Derk Haverkamp (27) uit Nijmegen

Laura van den Heuvel (26) en haar vriend Derk Haverkamp (27) verhuisden van een appartementje naar een huis met tuin in de Nijmeegse volksbuurt Wolfskuil. ,,De lockdown begon, ik was bezig met mijn scriptie en kon niet naar de bieb, mijn vriend werkt in het onderwijs. Dus we waren thuis en dachten: die voortuin kan groener! We hebben het direct opgepikt.” Laura noemt het een ‘goeie beproeving’ voor het jonge stel. ,,Ik ben heel precies, Derk juist niet.”

Tegels maakten plaats voor perkjes met wilde bloemen, planten en boompjes. ,,In de zomer hebben we heel veel vlinders en bijen in de tuin gehad. Het leeft echt.” Inmiddels is de focus van het stel verlegd op het achtertuintje. ,,Een klimplant groeit nu tegen de muur op.” Laura en Derk wonnen met hun project een prijs: Steenbreker van het jaar. ‘Ze etaleren hun voortuin op een enorm andere manier en dat is een grote inspiratiebron voor de andere buren’, schreef de jury met daarin onder anderen weervrouw Margot Ribberink in het rapport.

Familie Wijers aan de Van Ruysdaelweg in Groesbeek heeft in de Coronatijd dat ze thuis waren een hele nieuwe tuin overkapping gemaakt. Met verlichting en al zodat ze er lang gebruik van kunnen maken.

Familie Wijers uit Groesbeek

Mariette Wijers uit Groesbeek is ‘supertrots’ op haar man Jan. ,,Hij werkt al 50 jaar als dakdekker, is bijna 65 jaar en hij heeft in coronatijd, waarbij het werk voor hém wel gewoon doorging, in zijn vrije tijd ook nog een overkapping in de tuin gemaakt.” Hulp kreeg hij van de 77-jarige vader van Mariette, ook Jan genaamd. Na de zomer begon het werk voor Jan en Jan.

,,We konden toch niet op vakantie, dus dan houd je geld over.” Het oude vijvertje maakte langzaam maar zeker plaats voor de grote houten overkapping. ,,We willen hier nog lang blijven wonen, dus het was ook zaak om het onderhoudsarm te maken. Veel handiger met die tegels, even vegen en dan ben je klaar!”, zegt Mariette. ,,Heerlijk, ik ben er helemaal blij mee.” Team Jan is ‘heel bescheiden’, maar ging toch akkoord met een foto onder de nieuwe trekpleister in Groesbeek, die inmiddels is voorzien van verlichting, kerstster en tuinstel.

Dhr Vink met kleindochter en poppenhuis

Willem Vink (67) uit Zieuwent

Sara werd in november 2 jaar oud. Opa Willem Vink verraste haar met een houten poppenhuis, helemaal zelf gemaakt in coronatijd. ,,Ik werkte 40 jaar in de zorg. Toen ik met pensioen ging dacht ik: nooit meer vergaderen, ik ga iets met mijn handen doen.” Houtdraaien werd een hobby. Vorig jaar stond Willem nog met zijn creaties op kerstmarkten. Dat is er dit jaar niet bij.

,,Ik moet intussen oppassen dat het huis niet té vol komt te staan.” En hij mensen in coronatijd overlaadt met houten cadeaus. De drie kleinkinderen zijn er in ieder geval blij mee. Voor hen maakte Willem al veel meer, waaronder een ‘boerage’, zoals kleinzoon het noemt; een combinatie tussen een boerderij en een garage. Sara was verguld met haar poppenhuis. Elke maandag heeft Willem oppasdag bij zijn kleindochter in Arnhem, waar hij zelf ook vandaan komt. ,,We zijn verhuisd naar de Achterhoek, met ruimte voor een schuur.”

Families van der Most en Hanssen uit Nijmegen en Zwijndrecht

Tiny House kerstbijlage. Bedacht in de eerste lockdown, geboren in de tweede: 'Tiny to sleep'. Zo hebben de families Hanssen en Van der Most uit Nijmegen en Zwijndrecht hun project gedoopt. De families leerden elkaar zeven jaar geleden kennen op de camping. Dennis Hanssen en Eric van der Most hadden, toen corona toesloeg, eindelijk tijd om hun idee tot leven te wekken. ,,Je gaat je toch vervelen, je kan nergens heen. Dan begin je! We hebben een samensmelting tussen een pipowagen en een tiny house gemaakt", vertelt Dennis. In zijn garage gingen de vrienden aan de slag. ,,In groepjes van twee, op afstand om ons aan de regels te houden."

Familie van der Most pendelde elk weekend op en neer van Zwijndrecht naar Nijmegen. Het resultaat mag er zijn. Een schattig huisje op wielen, helemaal ingericht, zelfs met kleurig behang. En dat smaakt naar meer: de bouw van de ‘Tiny XL’ begint in januari. Voor wie ook wel eens in zo’n leuk huisje wil slapen: dat kán! De families gaan beide huisjes verhuren op camping de Wighenerhorst in Alverna.

Volledig scherm Tiny House 2 © Eigen foto

Collin Burgemeestre maakte gitaren tijdens coronacrisis

Collin Burgemeestre (51) uit Nijmegen

Schitterend die gitaren, in allerlei vormen en kleuren, elk met een eigen sound. Collin Burgemeestre (51) uit Nijmegen bouwt ze sinds de eerste lockdown gewoon zelf. Hoe? Dat krijg je niet zomaar even uitgelegd. ,,Je begint met een blok hout... schuren, lijmen, zagen en frezen. Dan nog de hardware en de technische elementen”, vat de creatieveling, die ooit een cursus gitaren maken volgde, samen.

,,Het lakken en drogen kost het meeste tijd.” De Nijmegenaar is medewerker beeld en geluid op het documentatiecentrum van de universiteit en werkt sinds maart thuis. Hij bouwde intussen ook al een afdak op zijn balkon, zodat hij meer werkruimte heeft en zijn gitaren droog blijven. Twee nieuwe gitaren zijn momenteel in de maak. De lockdown biedt tijd voor zijn grote hobby. ,,Financieel is het niet de meest handige hobby. Misschien kan ik wat naamsbekendheid krijgen en ze gaan verkopen?”