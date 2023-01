KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuw en ijzel in Gelderland, Brabant en Limburg

In het zuidoosten sneeuwt het in de nacht naar donderdag en donderdagochtend en in Limburg kan er plaatselijk enkele centimeters vallen. Ook is er kans op ijzel. Dat kan gladheid en hinder voor het verkeer en buitenactiviteiten opleveren. Ook in het oosten van Gelderland en het oosten van Brabant is er kans op sneeuw of ijzel, maar dit is volgens het weerinstituut nog onzeker.