‘Knox aan de Waal’ blijft rustig: ‘Klasse dat Bruls die mafkezen buiten de deur heeft weten te houden’

Maaswaal College en Nijmeegse scholen sturen waarschu­wings­brief over mogelijke rellen: ‘Voorkomen dat jonge kinderen in ellende terechtko­men’

WIJCHEN/DRUTEN/NIJMEGEN - Middelbare scholen, waaronder het Maaswaal College in Wijchen, vrezen dat leerlingen komende zondag de straat op gaan om te rellen in Nijmegen. Op die dag is door Nederland in Verzet een groot protest aangekondigd tegen de coronamaatregelen. Meer dan tien scholen hebben ouders daarover per brief gewaarschuwd.

26 november