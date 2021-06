Knuffelen of niet? En zonder afstand juichen voor Oranje? ‘Overweeg goed of je het risico aangaat’

Het was ‘meer een impuls’. Tanja Melissen (61) uit Ede kon het gewoon niet laten haar schoondochter te omhelzen toen zij vorige maand beviel. ,,Toen de kleine meid geboren werd, moest ik even een knuffeltje geven.”



Maar bekenden of zelfs hun eigen kinderen omarmen? Dat doen zij en haar man Arie Melissen (62) nog maar even niet. Ook al zijn ze beiden gevaccineerd. Een van de redenen: ze werken allebei in de zorg en hebben daar nog met strenge maatregelen te maken. Al zou het wel weer ‘gaaf’ zijn andere volwassenen te kunnen knuffelen of samen te kunnen juichen bij een doelpunt van Oranje.



Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk van de Radboud Universiteit in Nijmegen bevestigt dat het al een hele poos ‘lastig’ is voor mensen zich in te houden. ,,Dus het blijft een dilemma of je ‘toedeloe’ tegen de maatregelen kunt zeggen als je bijvoorbeeld allebei gevaccineerd bent.”