Koeling van Nijmeegs uitvaartcentrum ligt vol: ‘Heb zondag nog een uitvaart niet aan kunnen nemen’

Zo is bij het uitvaartcentrum van Dela aan de Staddijk in Nijmegen een koelunit bijgeplaatst, voor lichamen die bijvoorbeeld niet thuis in een kist met koelelementen worden opgebaard. Daar lagen begin deze week zes overledenen in: in de normale koeling in het gebouw kunnen 22 mensen worden bewaard, maar die ligt vol. ,,Het is nu nog de enige plek in het land waar we zo’n koelunit in gebruik hebben, maar we sluiten niet uit dat deze binnenkort ook op andere plekken ingezet gaan worden’’, zegt een woordvoerder van Dela.