Koen Verheijden wint Kinderjuryprijs

Kaj Reinders, Siebem Reesink, Eva Joost, Lars Geurink, Muus Lichtenberg, Tim Titulaer, Robin Bax, Haily Peters, Sophie Kuitert, Lisa Prins, Jade Weenink en Amy Muller waren er donderdag in Museum CODA in Apeldoorn niet heel snel uit. Na wikken en wegen tussen twee beelden won die van Koen, met twee stemmen meer. Waarom? Schaatsen is echt nieuws vinden de kinderen, dat komt niet elk jaar voor. En ook die prachtige kleuren in de foto. De grote prijzen van GeldersNieuwsfoto worden komende dinsdagavond in het Huis der Provincie in Arnhem uitgereikt. Iedereen is welkom.