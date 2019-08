Koerdische Mevan (29) zoekt de man die haar als 5-jarige vluchteling in Zwolle een rood fietsje gaf

Ze is momenteel in Zwolle op zoek naar meer aanwijzingen om de man te vinden. ,,Ik zat in de bibliotheek maar ik kon geen informatie vinden en niemand wist iets, vandaar dat ik in een soort laatste poging een oproep op Twitter plaatste.”

Dat had vele retweets en een groot aantal likes ten gevolg. En mogelijk al wat gerichtere aanwijzingen. Moeder Gulala Rashid gaf telefonisch vanuit London nog de weinige informatie die zij zich kon herinneren. ,,Het kamp zat net buiten Zwolle, vlakbij een afkickkliniek", aldus moeder die destijds 31 jaar was. ,,En we konden te voet het centrum van Zwolle in.” Wat de functie van de gezochte hulpverlener precies was is onduidelijk. ,,Ik weet niet zeker of hij een manager was of dat hij allerlei klusjes deed. Hij had wel een bijnaam onder de vluchtelingen, we noemden hem ‘aap’. Maar toen ik hem wat beter leerde kennen vroeg hij me dat niet meer te doen.”