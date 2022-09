Koeriers zijn klaar met het machtige Deliveroo en starten eigen bezorgbedrijf: ‘Het kan zoveel eerlijker’

Het bestelplatform moet tegenwicht bieden aan de bekende internationale miljoenenbedrijven in de bezorgbusiness, die alleen uit lijken te zijn op zoveel mogelijk winst maken. De ondernemers hopen het monopolie van die firma’s te doorbreken.

Of het werkt? Het begin is veelbelovend. Met een grote gele warmhoudtas op zijn rug komt initiatiefnemer Martijn Müller (38) een kwartier later dan gepland met z'n bezorgscooter aan bij een riant kantoorpand aan de Oranjesingel.