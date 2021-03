Koetsier schiet gestrande ambulancewagen te hulp in bos: ‘We hebben een leven gered’

Vermoordde krachtpat­ser Maikel zijn eigen moeder? ‘Hij ging van knuffel­beer naar kluizenaar’

8:40 Debbie de Voer zag haar toenmalige vriend Maikel B. langzaam veranderen. Van grote, lieve en zorgzame knuffelbeer naar een kluizenaar met angstbeelden. Nu wordt B., die vanuit de gevangenis in alle toonaarden ontkent, verdacht van het doden van zijn moeder in Heerde. ,,De échte Maikel zou niet kunnen leven met wat er nu is gebeurd. Hij was gek op zijn moedertje.”