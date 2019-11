Kogel in Zwolle ketst af van Kevins werkbus: ‘Voorlopig eet ik mijn broodje ergens anders’

Een broodje eten bij het magazijn van zijn werkgever, doet Kevin Koopman (22) uit Coevorden voorlopig liever niet. Gisteren zat hij aan de Zwolse Palestrinalaan in zijn bus toen er een schietincident was. Even later ontdekte hij een gat in zijn schuifdeur en de kogelkop op de straat.

,,Dat was wel even schrikken”, zegt hij diezelfde avond. ,,In eerste instantie dacht ik dat er iets van de flat naar beneden werd gegooid. Ik ben de bus uitgestapt, maar ik zag niets. Toen heb ik een collega gebeld. We ontdekten het gat in de schuifdeur aan de bestuurderskant. Zo’n anderhalve meter van de plek waar ik zat.”

Eerst de straat, toen de bus

Koopman, die als servicemonteur werkzaam is bij Breman, denkt dat de kogel eerst de straat heeft geraakt en daarna tegen zijn bus is geslagen. ,,Hij was er niet doorheen. Maar ik weet niet wat er was gebeurd als de kogel de ruit had geraakt. Ik weet zeker dat het niet tegen mij was gericht, maar het voelt toch heel apart. Ik ga wel weer gewoon aan het werk, maar mijn broodje eet ik voorlopig ergens anders.”

Quote De kogel is door dubbelglas gegaan, dwars door de lamellen en het gordijn om uiteinde­lijk via de kleding­kast af te ketsen. Fabian Geeraths, zoon van Zwolse waar de kogels binnen kwamen

Bij de 69-jarige moeder van Fabian Geeraths (42) uit Emmeloord kwam wel een kogel binnen. In haar slaapkamer wel te verstaan. ,,Ze woont op de eerste woonlaag van de James Last flat. De kogel is door dubbelglas gegaan, dwars door de lamellen en het gordijn om uiteindelijk via de kledingkast af te ketsen.”

Volledig scherm Een kogel ketste af van een werkbus in Zwolle. © Kevin Koopman

Geeraths’moeder stond op dat moment in de keuken. ,,Ze was van plan te gaan strijken. Dan had ze in die kamer gestaan. Gelukkig was ze nog even bezig. Ze dacht dat ze een plank hoorde vallen. Toen ze in haar slaapkamer kwam, zag ze de glassplinters en vond ze de kogel aan het voeteneinde van het bed.”

Moeder slaapt gewoon thuis

,,Een kogel met een flink kaliber”, weet de Emmeloorder. ,,Waarschijnlijk van een 9mm-pistool. In ieder geval geen luchtdruk. Het forensisch team kon aan de dalende lijn zien dat de kogel waarschijnlijk vanaf de middelste flat, de Glenn Miller, vanaf een hoger punt is geschoten. Misschien vanaf een balkon of zo.”

De moeder van Geeraths mocht bij haar zoon slapen, maar heeft er voor gekozen op haar vertrouwde stek in Zwolle te blijven. ,,Ze is niet bang en weet dat het niet tegen haar was gericht. Ze heeft gewoon pech gehad.”