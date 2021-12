Koken met Marie kersteditie | Nagerecht: pure chocolademousse met stoofpeer en hazelnootcrunch

videoDit recept staat garant voor een heel feestelijk nagerecht! En het leuke is dat dit nagerecht helemaal van te voren klaar te maken is. Je hoeft alleen nog maar de bordjes mooi op te maken als je het op wilt gaan dienen.

De chocolademousse is heel luchtig en ligt niet zo zwaar op de maag, omdat er geen slagroom in gebruikt wordt. Je hebt alleen maar chocolade, eieren, een beetje suiker en een snuf zout nodig. Dus het is nog lekker voordelig ook.

De hazelnootcrunch kun je ook al een aantal dagen van te voren maken. Bewaar hem in een goed afgesloten bakje. De peren kun je ook al een dag van te voren stoven en de port inkoken tot een siroop. Als je de peren, na het inkoken van de port, weer terugzet in het pannetje met de siroop, wordt de kleur van de peren nóg intenser. Bewaar dit rustig een nacht in de koelkast.

Zo hoef je tijdens het kerstdiner alleen nog de bordjes mooi op te maken.

Chocolademousse met stoofpeer en hazelnootcrunch

4 personen

Ingrediënten

100 gram pure chocolade

1 eetlepel fijne kristalsuiker

3 verse eieren, gesplitst



Hazelnootcrunch

150 gram hazelnoten, zonder vlies

100 gram kristalsuiker

Stoofpeertjes

4 stoofpeertjes (Gieser Wildeman)

400 ml rode port

1 kaneelstokje

3 kardemompeulen

2 stuks steranijs

30 gram donkerbruine basterdsuiker

Volledig scherm Anne-Marie van Gaal en haar nagerecht. © Videostill DG

Bereiden

Schil de peertjes en houd ze heel. Zet ze in een pannetje. Vul de pan met port, zodat de peertjes net onder staan. Doe het kaneelstokje, de kardemompeulen, steranijs en suiker erbij en breng aan de kook. Als de peertjes koken, laat ze dan in 2 tot 3 uur heel zachtjes gaar stoven. Haal de peertjes voorzichtig uit de pan en zet het vuur dan hoog. Kook de port in tot een dikke siroop. Laat de peertjes in de siroop in de koelkast afkoelen.

Gebruik voor de mousse chocolade van goede kwaliteit, neem chocolade met een cacaogehalte van minstens 70%. Doe de chocolade in een vuurvaste kom en zet op een pan met kokend water. Zorg dat de bodem van de kom het water niet raakt, dan verbrandt de smeltende chocolade en wordt bitter.

Roer de dooiers los in een kommetje en zet apart. Maak de gardes en kom met citroensap schoon. Klop de eiwitten stijf. Voeg, als ze bijna stijf zijn, een snufje zout en de suiker toe.

Laat de gesmolten chocolade iets afkoelen en klop de eidooiers er doorheen. Laat de chocolade iets verder afkoelen. Spatel de helft van het eiwit door de chocolade. Meng door elkaar en spatel rest van het eiwit door de chocolade. Zet de kom in de koelkast en laat het in 4 uur stijf worden.

Smelt suiker in een pan met dikke bodem. Doe de hazelnoten erbij. Schud de pan voorzichtig om, zodat de hazelnoten met een karamellaagje bedekt worden. Giet de inhoud op een vel bakpapier, smeer een beetje uit en laat afkoelen. Hak de hazelnoten fijn.

Zet op elk bord een stoofpeertje. Schep er een mooi bolletje chocolademousse bij en verdeel de hazelnootcrunch erlangs. Druppel een beetje van de portsiroop op het bord.

Volledig scherm JV 11102021 Doetinchem Nl / Anne-Marie van Gaal koken keuken rubriek / Foto : Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink