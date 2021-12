Koken met Marie kersteditie | Voorgerecht: Doesburgse mosterdsoep met een twist

interview Erwin (46) is dé vuurwerk­man van Huissen: ‘Elke knal die je hoort, is van illegaal vuurwerk’

ARNHEM/ HUISSEN - Met zijn medewerkers tovert bedrijfsleider Erwin de Roo (46) uit Arnhem elk jaar Huisman Sport in Huissen om tot vuurwerkwalhalla Huisman Vuurwerk. ,,We controleren in elke bestelling of het afsteeklontje aanwezig is.”

11:49