Koken met Marie | Peer met hangop, geroosterde amandelen, cranberries en stroperige portsaus

Bij het maken van hangop komt er vocht vrij. Dat is wei. Gooi dit niet weg! Wei is heel gezond! Het zit boordevol eiwitten, calcium en aminozuren. Je kunt het bijvoorbeeld verwerken in een smoothie of shake. Of doe het door het pannenkoekenbeslag. Wei is lang in de koelkast houdbaar, roer af en toe door. En je kunt het invriezen.

Peer met hangop en amandelen

4 personen

Ingrediënten

4 Conference peren, geschild, gehalveerd, zonder klokhuis

1 liter yoghurt

200 ml rode port

4 eetlepels amandelschaafsel, geroosterd in een droge koekenpan

4 eetlepels amandelen, zonder vlies, geroosterd in een droge koekenpan en gehakt

4 eetlepels cranberries

2 steranijs

1 kaneelstokje

Bereiden



Maak een dag van te voren de hangop. Maak een theedoek nat en wring goed uit. Leg de theedoek in een vergiet en zet het op een pan. Schep de yoghurt op de theedoek. Gebruik bij voorkeur biologische yoghurt, omdat die dikker is en minder water bevat. Vouw de theedoek over de hangop. Zet de pan in de koelkast en laat 24 uur staan. De volgende dag zie je dat er veel vocht uit de yoghurt gezakt is en er in het vergiet een dikke, romige, zijdezachte crème overgebleven is.

Doe de port in een pan, tezamen met de steranijs en het kaneelstokje. Verwarm dit, maar laat het niet koken. Leg, als de vloeistof heet is, de peren er naast elkaar in, met de snijkant naar boven. Zet de pit op de laagste stand en laat de peren trekken in de port. Ze mogen niet te zacht worden. Haal de peren uit de vloeistof en laat ze uitlekken. Leg de cranberries in de port en laat ze een half uur wellen. Dep ze droog en schep ze samen met de amandelen door de hangop.

Leg op elk bordje een halve peer. Schep hier een lepel hangop op. Strooi er geroosterd amandelschaafsel over en een paar cranberries.

Eet smakelijk!