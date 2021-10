Koken met Marie | Simpel, snel, goedkoop en lekker, de zoete aardappelspread: ‘Voor op toast of brood’

Brits parlements­lid doodgesto­ken, verdachte opgepakt

16:57 Het Britse parlementslid David Amess is vrijdagmiddag overleden na een steekpartij bij een mobiel kantoor in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea. Amess ging daar in gesprek met mensen uit het district. Eén verdachte is opgepakt, de politie zegt niet op zoek te zijn naar andere daders.