Koken met Marie | Tagliatelle met knoflook, salie en citroen: ‘Een lekkere pasta hoeft niet ingewikkeld te zijn’

Ingrediënten: tagliatelle met verse salie, knoflook en citroen (4 personen)

Bereiding

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bewaar een kopje van het kookvocht.



Pel de tenen knoflook en snijd ze in hele dunne plakjes. Haal de salieblaadjes van de takjes af. Was de salie en dep de blaadjes droog. Houd twaalf mooie blaadjes achter. Leg de rest van de blaadjes op elkaar en snijd ze in smalle reepjes. Rasp de schil van de citroen, maar let op dat je het wit van de schil niet mee raspt, want dat smaakt bitter. Rol de citroen nu stevig over je werkblad zodat het sap in de citroen loskomt.



Verwarm olijfolie in een koekenpan en bak hierin de salie en knoflook, met twee mespunten van de geraspte citroenschil. Roer de zure room en 150 ml kookvocht van de pasta door elkaar en breng dit op smaak met grofgemalen zeezout en versgemalen zwarte peper. Schep de pasta door de saus. Knijp, naar smaak, nog een beetje citroensap over de pasta. Schud even om in de pan.



Verwarm nog een beetje olijfolie in een pannetje en bak hierin de achtergehouden blaadjes salie.



Verdeel de pasta over de borden en rasp er een beetje peccorinokaas over. Garneer de pasta met de gebakken blaadjes salie. Maal er wat zeezout en zwarte peper over en dien meteen op.