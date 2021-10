Kom maar terug met die 1,5 metersamenleving

video Internatio­na­le pers en influen­cers storten zich op Nijmegen, ‘een van de duurzaams­te plekken ter wereld’

NIJMEGEN - Allemaal leuk en aardig, dat massatoerisme, maar het is hartstikke slecht voor het milieu. Hoog tijd voor milieubewust vakantie vieren, om zo de ecologische footprint te verkleinen. En waar kan dat beter dan in Nijmegen, volgens The Times een van de duurzaamste plekken ter wereld?

31 oktober