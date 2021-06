Kom op zeg! Er zijn mensen die afhalen wat ze te besteden hebben en zo in de gaten houden hoe ze met hun geld kunnen omgaan

Oudere vrouw (77) levert zelf rijbewijs in na heftig ongeluk met 7-jarig meisje

17:37 DEN BOSCH - Bij grote verkeersongelukken worden in de regel rijverboden uitgedeeld. Niet nodig voor een Somerense automobiliste die december 2019 over een kindje reed. De dag erop leverde ze zelf haar rijbewijs in.