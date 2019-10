Komen we door de streep door biomassacentrales vanzelf uit bij kernenergie?

Vrienden zamelen geld in voor slachtof­fer kermisonge­luk Wijchen

8:19 NIJMEGEN/ WIJCHEN - Een avondje Wijchense kermis met zijn zoontje werd een horroravond voor Marco van As (38). Bij een ongeluk in een attractie verloor hij het ene been en raakte het andere verbrijzeld. Toch gaat het naar omstandigheden goed met hem, laat hij vanuit het ziekenhuis weten. Inmiddels zijn vrienden van Van As een inzamelingsactie gestart.