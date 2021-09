Komt deze jonge verdachte van aanslag in de Hedelse afpersingszaak vrij? ‘Praktijken lenen zich voor een maffiafilm’

Reconstructie Afpersing en extreem geweld bij Gelders fruitbe­drijf: hoe raakte het verzeild in de cokewereld?

14 januari Een Gelders fruittransportbedrijf raakt in 2019 verzeild in de wereld van de cocaïnehandel. Sindsdien worden de eigenaren en medewerkers afgeperst en geconfronteerd met extreem geweld. Vorige week arresteerde de politie nieuwe verdachten in de hoop de geweldspiraal te doorbreken.