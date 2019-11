NIJMEGEN Komt Paul McCartney naar Nijmegen? In een filmpje van concertorganisator Mojo dat sinds zondagochtend op social media te zien is, wordt aangekondigd dat de wereldster naar Nederland komt: Paul McCartney returns to the Netherlands . En in dat filmpje is onmiskenbaar de Nijmeegse Waalbrug te zien, met op de achtergrond de aangelichte toren van de Belvédère. Het korte filmpje eindigt met de woorden: ‘See you soon’.

Treedt Paul McCartney volgend jaar op in Nijmegen? De woordvoerder van concertorganisator Mojo wil dat niet bevestigen. Binnenkort wordt meer bekend over de tour van McCartney.



Afgelopen week maakte de organisatie van het Britse festival Glastonbury al bekend dat McCartney één van publiekstrekkers is voor de editie van volgend jaar. Aangezien Glastonbury eind juni plaatsvindt, is de verwachting dat een eventueel optreden in Nijmegen ook rond die periode zal zijn.

Drie jaar geleden voor het laatst in Nederland

Paul McCartney is in ieder geval een graag geziene gast op de festivalweides: drie jaar geleden speelde hij nog op Pinkpop, het was het laatste optreden van McCartney in Nederland. De wereldster is overigens geen onbekende in Gelderland. Zo trad hij reeds tweemaal (in 2003 en 2009) op in het GelreDome in Arnhem.

