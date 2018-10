SCHAARSBERGEN - In Den Haag wordt deze ochtend het eindrapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie gepresenteerd. Die commissie werd ingesteld naar aanleiding van misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

De bal kwam vorig jaar november aan het rollen, toen drie slachtoffers in De Volkskrant hun verhaal deden. De (oud-)militairen verklaarden in 2013 in Schaarsbergen gepest, mishandeld, aangerand en in een enkel geval zelfs verkracht te zijn. Als gevolg daarvan verliet het drietal in 2014 het leger. Ze hadden de incidenten wel intern gemeld, maar daar was door de legerleiding niets mee gedaan.

De Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie werd opgericht, om de interne afhandeling van de meldingen te onderzoeken. Tussen de opening van het meldpunt medio december en 1 maart dit jaar kwamen er 55 meldingen van onder meer pesten en (seksuele) intimidatie binnen. Ook werd 'benadeling na het doen van een melding binnen Defensie' vaak genoemd.

Vernietigende tussenrapportage

De conclusies in een tussenrapportage eind maart waren al vernietigend. De commissie schreef toen dat op de Oranjekazerne meldingen van slachtoffers werden genegeerd of dat werd geconcludeerd dat gemeld ongewenst gedrag niet aannemelijk was. Verder was het interne team dat de meldingen destijds onderzocht, niet onafhankelijk. Er zat iemand in die de verdachten kende.

Eind vorig jaar werden drie verdachten aangehouden. Dat aantal liep in de loop van dit jaar op tot 10. Vorige maand maakte het Openbaar Ministerie bekend vijf van hen te vervolgen. De andere vijf gaan vrijuit. Ook werd duidelijk dat twee van de drie slachtoffers die naar buiten zijn getreden een schadevergoeding van 200.000 euro hebben gekregen van Defensie.