Koning Willem-Alexander uitgejouwd in Nijmegen • Hema-vrachtwagen belandt in het water

Tiergarten Kleef doet met pijn in het hart zeehonden weg: geen geld voor nieuw, ambitieus bassin

KLEEF - De Tiergarten Kleve heeft met pijn in het hart besloten binnenkort de zeehonden weg te doen. Reden is dat de gemeente geen geld heeft om bij te dragen aan een nieuw bassin voor de dieren. Er wordt een plekje elders gezocht. Een benefietconcert dat voor 8 oktober op de planning stond, is afgeblazen.

15:22