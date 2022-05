Koningin Máxima bezoekt Zevenaar • Heftige storm trekt over het land

NOODWEER LIVE | Grote problemen op het spoor door noodweer, bliksemin­slag treft drie woningen

Stevig noodweer raasde over Gelderland, Brabant en Limburg. Dat leverde veel wateroverlast op. En zware onweersbuien. Op verschillende plekken sloeg de bliksem in, vielen bomen om op treinrails en op wegen. In drie woningen in Nijmegen en Erlecom brak brand uit door blikseminslag.

