Koningsdag? Ik vier het volop!

met video Piets (97) oogjes glimmen als hij terugdenkt aan katten­kwaad: ‘Inmiddels maakt u zelf onderdeel uit van geschiede­nis’

ARNHEM De oogjes van 97-jarige Arnhemmer Piet Schreuder, namens de koning gelauwerd als lid in de orde van Oranje-Nassau, beginnen te glimmen als hij terugdenkt aan wijkagent Dake die hem op de hielen zat als hij weer eens kattenkwaad had uitgehaald in het bos Presikhaaf.

26 april