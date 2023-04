Koningsdag | Nijmeegs festival afgelast, tienduizenden feestvierders in Arnhem

Apeldoorn zet infobijeen­komst abrupt stop nadat woeste campingbe­wo­ner stoel door zaal smijt

Een informatiebijeenkomst over de ontmanteling van camping De Marshoeve in Loenen is vanavond abrupt stopgezet. De gemeente Apeldoorn besloot daar toe nadat een woedende campingbewoner een stoel door de zaal smeet. De gemeente had de bijeenkomst georganiseerd om bewoners uitleg te geven over de aangekondigde ontmanteling van De Marshoeve.