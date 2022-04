Koningsnacht en -dag worden volop gevierd in Gelderland, wij vertellen je hoe en waar

Tien festivals in Arnhem

Zowel Koningsnacht als Koningsdag wordt in Arnhem groots en uitbundig gevierd. Arnhem is hiermee één van de meest drukbezochte steden van het land. Naast dat in (omliggende) steden als Velp, Rheden, Rozendaal en Dieren overdag kleedjesmarkten en optochten de straten vullen, is Arnhem ook rijk aan festivals. Zo zijn er grotere festivals als KingSize Arnhem en Het Foute Oranjefeest, maar ook genoeg kleinere festivals als Jansplaats Dansplaats, 8Bahn kingsday festival en Free Your Mind Orange Edition.



Alle buitenevenementen in de stad zijn open en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn alle podia op loopafstand van elkaar. Dit alles maakt Koningsdag Arnhem tot één van de grootste gratis festivals van Nederland. Het volledige festivalprogramma vind je op www.koningsdag-arnhem.nl.



